Anche oggi calciomercato.com vi aggiorna in tempo reale sui principali avvenimenti riguardanti la guerra in Ucraina.



11.10 - Ripartono i negoziati in Turchia, c'è anche Abramovich. Erdogan: "Una pace giusta non avrà perdenti. Putin e Zelensky sono amici preziosi".



11.05 - Il ministro degli Esteri ucraino avvisa la sua delegazione ai negoziati: "Non mangiate né bevete con i russi".



10.50 - Il presidente degli Stati Uniti, Biden, non fa marcia indietro per le parole su Putin: "Esprimevo sdegno, è un dittatore".