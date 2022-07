Da Kalidou Koulibaly a Kim Min-Jae, il Napoli sta ultimando l'avvicendamento sul mercato al centro della difesa. Dopo aver ceduto il 31enne senegalese al Chelsea per 40 milioni di euro e aver preso Ostigard, il club del presidente De Laurentiis è pronto a completare l'acquisto del sudcoreano classe 1996 in forza ai turchi del Fenerbahce.



LE ULTIME - In queste ore il direttore sportivo Giuntoli ha definito gli ultimi dettagli con l'entourage del calciatore, sciogliendo gli ultimi nodi legato ai diritti d'immagine e alle commissioni per i suoi agenti. Battuta la concorrenza dei francesi del Rennes, il Napoli pagherà i 19,5 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto di Kim, pronto a legarsi per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2027 con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione.