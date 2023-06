Il Manchester United ha provato un colpo di coda, ma alla fine, il gigante coreano classe 1996 che ha reso granitica la difesa del Napoli campione d'Italia. Sia i bavaresi, sia i Red Devils non hanno problemi di fronte alla clausola rescissoria valida nei primi 15 giorni di luglio, dal valore di 60 milioni di euro: secondo quello che filtra dalla Germania, in particolare da Sky Deutschland, è, il tecnico dei campioni di Bundesliga.Kim ha l'accordo totale per un contratto di, con uno stipendio che, al lordo, dovrebbe aggirarsi tra i 10 e i 12 milioni. Quindi si parla. Tutto pronto, manca solo l'annuncio ufficiale, che però non arriverà prima di luglio. E non nei primissimi giorni, bensì dal 7 in poi.Kim, infatti, al momento: conquistando l’oro ai Giochi asiatici di Giacarta-Palembang 2018, in Indonesia, con la nazionale, ha guadagnato il diritto di ridurre la sua, cominciate a metà giugno per terminare giovedì 6 luglio. In pratica,secondo le proprie tempistiche per sbrigare tutte le formalità una volta svuotato l'armadietto a Napoli. Nel frattempo, la sua testa è tutta per l’ottava compagnia, 2° plotone, prima squadra del 23° reggimento educativo del Centro di addestramento dell’esercito di Nonsan, nella Provincia del Chungcheongnam Meridionale. Tuchel può aspettare ancora un po'.