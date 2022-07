Kim aspetta il Napoli. I tempi tecnici per la scrittura dei contratti tradotti anche in inglese porta le parti a un continuo scambio continuo di documenti. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il difensore asiatico si trova a Lisbona e aspetta l'ok dei suoi agenti per volare in Italia e unirsi alla sua nuova squadra nel ritiro di Castel di Sangro. Vista l'attesa, è possibile che il giocatore svolga una prima parte delle visite mediche in Portogallo per poi arrivare al più presto in Italia.