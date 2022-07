Fumata bianca per il sostituto di Kalidou Koulibaly, il Napoli ha trovato l'accordo definitivo per l'acquisto di Kim Min-Jae dal Fenerbahce. Superata la concorrenza del Rennes, il sudcoreano, classe 1996, partirà nelle prossime ore per raggiungere a Castel di Sangro - dove il Napoli continuerà la preparazione - i suoi nuovi compagni. Visite mediche e poi la firma che lo legherà al club partenopeo.



I DETTAGLI - Operazione da 20 milioni di euro, ovvero il prezzo della clausola. Per il difensore, un contratto triennale da 2,5 milioni all'anno. Spalletti ha finalmente il sostituto di Koulibaly, eredità importante per Kim.