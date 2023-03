“I rumors sul mio futuro?Per il momento voglio concentrarmi solo sul Napoli: vogliamo vincere ogni partita e puntare la Champions League”.colosso del Napoli di Spalletti, che direttamente dalla Corea del Sud spazza via tutte le voci sul suo futuro. Almeno per ora.con 50 milioni di euro i club esteri potrebbero strappare via il centrale dopo solo appena un anno in Campania.- Arrivato a Napoli lo scorso luglio per circa 20 milioni di euro, Kimche adesso non se la sta passando benissimo in quel di Londra al Chelsea. Intenso, sempre concentrato e autore di poche sbavature, il classe 1996 ha attirato, scontato dirlo, l’interesse di diversi club, specialmente inglesi.per non farsi trovare impreparato in vista del prossimo mercato estivo.- La priorità del ds del Napoli non è quella di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025,All’orizzonte infatticon un duplice obiettivo: aumentare l’ingaggio attualmente pari a 2,5 mln (magari facendolo lievitare di un altro milione), eUna cifra troppo per bassa per il valore del coreano, capace di diventare il leader della difesa azzurra in poche settimane.