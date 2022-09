Archiviata la relazione con Pete Davidson, Kim Kardashian si è rituffata nel lavoro con un look totalmente nuovo. Sulla copertina di "Interview Magazine", è apparsa in una nuova veste.



Con come sfondo una bandiera americana, l'influencer da 329 milioni di follower si è fatta fotografare con capelli color biondo platino, sopracciglia decorate e le solite curve mozzafiato. Si tratta solo dell'ultimo dei suoi tanti gesti provocatori e, manco a dirlo, i suoi scatti sono subito diventati virali. Ecco la gallery.