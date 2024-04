Kim può tornare al Napoli: tentativo per l'estate

Il Napoli ha un'idea chiara in testa. Chiunque sarà l'allenatore della prossima stagione avrà bisogno di almeno un rinforzo di altissimo livello che completi il reparto difensivo. La partenza di Kim la scorsa estate ha lasciato un buco enorme che a giugno sarà colmato con...Kim.



Aurelio De Laurentiis sta lavorando con il Bayern Monaco per provare a riportare in azzurro il centrale sud-coreano partito la scorsa estate dietro il pagamento della clausola rescissoria che era presente nel suo contratto.



L'annata di Kim non è però stata delle migliori e anche il cambio di panchina in Baviera inciderà sulle scelte dei giocatori. L'idea, secondo Il Mattino, è quella di provare a intavolare una trattativa in prestito con diritto di riscatto.