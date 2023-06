Kim Min-jae al Bayern Monaco, ci siamo: il giocatore sembrava alla portata del Manchester United, che però ha trovato in Axel Disasi del Monaco un'alternativa più calzante alle esigenze di Erik ten Hag, dunque autostrada per il Bayern, altra squadra estremamente interessata alle prestazioni del coreano.



AL NAPOLI LA SECONDA MOSSA - Rudi Garcia deve rassegnarsi, probabilmente lo ha già fatto perché nel concreto il Napoli non può fare nulla se qualcuno versa i 60 milioni della clausola rescissoria nelle prime due settimane di luglio. E allora ecco che l'ex tecnico della Roma ha già indicato in Kevin Danso, austriaco classe 1998 del Lens, uno dei profili più adatti per la sostituzione di Kim.



I DETTAGLI - Sky Germania assicura che il coreano vuole assolutamente trasferirsi in Baviera e il Bayern è pronto ad accontentarlo con un contratto fino al 2028 e uno stipendio di 5-6 milioni netti a stagione. Interessante la clausola rescissoria, di nuovo presente nell'accordo e, sempre secondo l'autorevole fonte tedesca, non lontana dai 50 milioni di euro.