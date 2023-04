FORZAAAA DE ZERBI. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 15, 2023

. E lo fanno con una sonora lezione di calcio. Nel pomeriggio del sabato la notizia arriva Stamford Bridge,di, alla terza sconfitta di fila da quando ha ereditato da Potter la panchina dei Blues (alla sesta partita senza vittoria). 'Travolge' può essere un termine forte, questo si potrebbe obiettare guardando il risultato che recita 1-2 per gli ospiti. Eppure basta allargare lo sguardo per rendersi conto di cosa abbia fatto la squadra di- Che il Chelsea stia vivendo un momento di enorme crisi è fatto noto,. Questo, però, non sminuisce il cammino del Brighton, che. E lo fa con una prestazione che non lascia margine di dubbio:. Il trionfo della programmazione, ma anche del lavoro di, capace di reinventare la squadra anche di fronte alle difficoltà: al 28' perde per infortunio Veltman, un terzino, e ridisegna gli undici in campo inserendo, un attaccante; al 39' si fa male il baby gioiello Ferguson e il tecnico manda in campo l'esperto(a segno per il momentaneo pareggio, dopo il vantaggio di Gallagher), nel finale va ko anche Webster e allora dentro il 2000. Gli equilibri non vengono mai meno, i meccanismi sono rodati grazie anche alla duttilità di, e così i Seagulls approfittano del crollo del Tottenham per portarsi a -4 dal quinto posto (con due partite in meno), utile per l'Europa League, e a restare anche in scia del Manchester United quarto e in zona Champions League (-7, ma con una partita in meno)., con il Brighton che gli consegna la corona sui social a fine partita, a testimonianza della grande stima nel suo lavoro.- A proposito,. Cosa? Portare avanti le sue idee e continuare a coltivare senza paura giovani talenti., al secondo gol nelle ultime tre partite dopo quello realizzato nel successo sul campo del Bournemouth. Fino a 10 mesi fa giocava neline, pur essendo ritenuto un wonderkid in patria, molti avevano storto il naso quando il Brighton aveva investitoper portarlo in Inghilterra,(bordata da fuori area sotto l'incrocio dei pali, la prima rete realizzata da un giocatore paraguayano al Chelsea) ed esultare a braccia larghe verso i suoi tifosi, un'immagine già iconica in Paraguay. A distanza di 10 mesi vengono premiate l'ennesima intuizione degli scout e la capacità di De Zerbi di valutare i giovani, un'altra delle doti che fanno gola ai club che hanno messo gli occhi sul tecnico di Brescia: il, proprio il, ma anche l'che già studia un futuro senza Simone Inzaghi per la prossima stagione. L'ex Sassuolo per ora respinge tutte le voci e si concentra su una stagione che può diventare storica per il Brighton, ma il suo nome resta uno dei nomi più mormorati dai dirigenti europei: lavoro con i giovani e un'idea di calcio che vince e convince, l'ascesa di De Zerbi continua e il mercato chiama.