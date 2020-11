Dopo l'invasione di campo in costume nella finale di Champions League, la popolarità di Kinsey Wolanski è letteralmente esplosa. Complice un fisico da urlo, già evidente in quella serata in cui il Liverpool ebbe la meglio sul Tottenham ormai due anni fa, ma anche una solarità ed ironia evidenti.



Lei non fa nulla per nascondere niente del suo carattere e del suo fisico con foto e video super sexy e divertenti pubblicati su Instagram e TikTok. L'ultimo? In un micro-bikini che fatica a contenere le sue curve, in vacanza in Costa Rica. Eccolo insieme ad altre foto nella nostra gallery.