Non solo tantissima popolarità e un mucchio di soldi (circa 3,5 milioni di euro) in più portati dal numero esponenziale di nuovi followers sulla sua pagina Instagram. L'invasione di campo di Kinsey Wolanski durante la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool ha avuto anche altre conseguenze per la modella americana. Come riporta il Sun, la Wolanski ha ricevuto le attenzioni di più di qualche giocatore dopo la sua inaspettata performance al Wanda Metropolitano di Madrid: "Non voglio fare nomi, ma posso dirvi che un paio di giocatori del Liverpool mi hanno inviato dei messaggi per flirtare dopo la mia invasione. Uno mi ha mandato degli emoji col cuore, mentre un altro mi ha scritto: 'Ti ho vista alla partita'. Onestamente non sapevo nemmeno chi fossero fino a quando non ho guardato i loro profili. Non ho risposto anche perché ho già un fidanzato".