Kishna doppio ex, ma soprattutto esterno ancora in forza alla Lazio. Che però stasera sarà ad Amsterdam, a seguire i Lancieri dell'Ajax contro il Lille, in cui ha militato in prestito nel 2016/17. Kishna racconta la sfida, alla Lazio è ai margini della rosa, ma spera di tornare presto al calcio giocato: "Il club aveva appena avuto un nuovo presidente e aveva grandi progetti", le sue parole all'Algemeen Dagblad: "In molte aree ho notato somiglianze tra Ajax e Lille. Il club si concentra sulla gioventù, insiste su uno stile offensivo e spesso deve vendere i migliori giocatori dopo ogni stagione".



KISHNA ALLA LAZIO - Il rapporto con la Lazio non è mai sbocciato, tanto che, in un momemnto complesso per la squadra di Inzaghi, Kishna volerà in Olanda: "L'Ajax e il Lille hanno perso i migliori giocatori la scorsa estate, ma entrambe le squadre hanno ancora molta qualità. Soprattutto il portiere del Lille, Mike Maignan, è molto bravo".