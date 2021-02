C'è stato un Milan prima di Simon Kjaer e un Milan dopo Simon Kjaer. In quello prima la difesa era il tallone d'Achille, poco organizzata, con le maglie più larghe e senza una guida. Col danese, invece, arrivato in quell'operazione invernale che ha portato Caldara a Bergamo e l'ex Palermo a Milano, i rossoneri hanno trovato il leader del reparto arretrato. Uno che fa la voce grossa quando qualcuno sbaglia, uno che fa salire la soglia d'attenzione dell'intera linea e che migliora i compagni.



ALLENAMENTO E INTER - E oggi, il Milan, riabbraccia Kjaer: secondo allenamento consecutivo in gruppo per il 31enne capitano della Danimarca, out per un problema muscolare dal ko contro l'Atalanta: due partite saltate in Serie A, il 24 rossonero va verso la convocazione contro lo Spezia, per poi rientrare tra Stella Rossa e, soprattutto, derby con l'Inter.



I NUMERI - E con Kjaer in campo migliora la media gol subiti a partita: senza di lui, Romagnoli e compagni subiscono 1,2 gol a partita, con lui 1 a partita. E, se si tolgono le partite contro Atalanta e Juventus, i due pesanti ko casalinghi rossoneri, scende a 0,6 reti subite per match (8 reti in 12 partite). E in 3 delle ultime 5 sono arrivati 3 clean sheet per Donnarumma con Kjaer in campo, che si sta rivelando l'Ibra della difesa: lo svedese dà la carica là davanti, il danese la dà da dietro. Ah, e il Milan il primo clean sheet (in campionato) senza Kjaer in campo l'ha fatto domenica, contro il Crotone. Prima non era mai successo...



