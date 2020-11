Due amici, prima che compagni con la Danimarca. Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato di Christian Eriksen in crisi con l'Inter ormai da mesi: "Siamo molto amici, ci sentiamo ogni settimana e appena possiamo ci vediamo. Mi ricorda la mia situazione a Bergamo: a volte le idee e i metodi di un tecnico vanno benissimo per te, a volte meno. So già che non mollerà".