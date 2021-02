Risparmiato ieri sera in Europa League in vista della delicata sfida di domenica sera contro la Roma, Simon Kjaer (foto Ansa) ha parlato del complicato momento del Milan. Nessuna vittoria nelle ultime 4 partite ufficiali - circostanza che non si verificava da due anni - e l'allarme è scattato a Milanello dopo una prima parte di stagione con ben altri numeri: "Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al 100%, ma durante una stagione ci sono sempre periodi complicati. Dobbiamo reagire, la partita di Manchester in Europa League sarà una bella gara per tutti".



A proposito dell'esito del sorteggio di Europa League: "Se mi fa piacere? Assolutamente, ho sempre preferito giocare contro i più forti, sarà una gara difficile ma giochiamo a calcio per questo".