Emergenza difesa: in vista della delicata sfida di domenica (ore 17.15 a San Siro contro la Roma), il Milan si scopre con i difensori contati. Il ko di Simon Kjaer contro il Lecce, infatti, tiene tutti con il fiato sospeso: uscito al 40' della gara del Via del Mare, il danese ha subito un trauma al ginocchio destro. Gli esami delle scorse ore hanno escluso un danno legamentoso, ma ad oggi la sensazione è che l'ex Atalanta non possa essere a disposizione. Pioli, inoltre, lo ha ormai promosso come centrale titolare al fianco di Romagnoli: pericoloso, dunque, rischiare un 31enne, divenuto pedina fondamentale, a undici giornate dalla fine.



LA SOLUZIONE - Largo quindi alle soluzioni alternative. Che per il Milan si contano sulle dita di una mano: Musacchio, infatti, ha già concluso la stagione a causa di un problema alla caviglia sinistra, mentre Leo Duarte potrebbe tornare a disposizione proprio per la sfida contro i giallorossi, ma non è ancora al top della forma. Qualora Kjaer non recuperasse, dunque, spazio a Matteo Gabbia, già subentrato nella trasferta di lunedì. Il giovane difensore, dopo buone prestazioni tra febbraio e marzo, ha sofferto la fisicità di Babacar: domenica, a San Siro, ci sarà da sfidare e curare Edin Dzeko. Il primo vero esame di maturità per un giovane di 20 anni: Gabbia è avvisato, Pioli lo ha già pre-allertato.