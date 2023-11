Davy Klaassen all'Inter è ancora un oggetto misterioso. Arrivato a titolo gratuito dall'Ajax nell'ultimo giorno del mercato estivo, finora il 30enne centrocampista olandese ha giocato solo una partita da titolare in maglia nerazzurra: quella sul campo della Salernitana. Per il resto ha raccolto altre due presenze in Serie A e altrettante in Champions League, sempre entrando dalla panchina negli ultimi minuti.



Klaassen continua a lavorare sodo in allenamento per cercare di convincere l'allenatore Simone Inzaghi a dargli più spazio in squadra. Intanto l'Italia sta facendo bene ai suoi capelli: vedere per credere una sua foto di questi ultimi giorni durante un allenamento ad Appiano Gentile rispetto a quella di quando giocava in Olanda soltanto pochi mesi fa.