Jürgen Klinsmann, ex bomber dell'Inter, è intervenuto sul canale ufficiale Twitch del club commentando l'attuale momento e le mosse mercato dei nerazzurri.



L'INTER - "Seguo sempre l'Inter, ho tanti amici qui interisti negli Stati Uniti. Seguiamo il calcio italiano, speriamo che quest'anno sarà l'anno giusto per la Champions League. Gli anni dell'Inter non li dimenticherò mai, sono sempre in contatto con Pellegrini e i miei compagni di squadra"



BARELLA - "La rosa dell'Inter è eccezionale, Barella e Bastoni ad esempio sono più maturi e sono il futuro della Nazionale. Barella mi ricorda Matthäus, ha la stessa grinta da guerriero, ma anche grandi qualità tecniche. E' un giocatore che mi piacerebbe allenare".



GOSENS - "Gosens ha tutte le qualità per fare bene all'Inter. E' stato sfortunato con gli infortuni, ma ha le qualità e la classe. Deve recuperare il ritmo, farà vedere di cosa è capace".



LA LULA - "Lukaku? Ero arrabbiato con lui quando è andato via dall'Inter. Lui è uno che fa la differenza, stava bene a Milano. Non ho capito il trasferimento al Chelsea. Ho gioito quando è tornato, sono felice di riaverlo ancora con noi. Lautaro è un attaccante che si può adattare ad ogni compagno di squadra, lui ha fatto benissimo con Lukaku e ha fatto un grande anno con Dzeko in avanti. Ha un talento eccezionale, con il ritorno di Lukaku sarà ancora meglio per lui".