Nella conferenza stampa pre-Chelsea, Jurgen Klopp ha parlato della situazione Covid in vista della sosta: "Capisco le esigenze delle Nazionali, ma è un periodo in cui non si può far felici tutti. I giocatori sono pagati dai club, i club devono essere la priorità. Penso che ogni società sia d'accordo su questo, tutti hanno lo stesso problema e non possono far partire i calciatori come se niente fosse. Non possiamo lasciarli andare e poi trovarci a dover fare 10 giorni di quarantena: non è possibile".