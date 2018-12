C’è rivalità tra i club e anche tra i tecnici: Liverpool-Manchester United non è mai una partita qualsiasi. Klopp e Mourinho non si amano e non fanno nulla per nasconderlo: in più, il tecnico tedesco da quando guida il Liverpool, non ha mai battuto lo United in campionato (lo scorso anno fu pareggio ad Anfield e vittoria dei Red Devils all’Old Trafford). Domenica pomeriggio però potrebbe essere l’occasione giusta. Il Liverpool è primo in classifica e al top della forma, lo United rema in sesta posizione, con sedici punti di distacco. Le quote, spiega Agipronews, sono nettamente sbilanciate sui Reds: il segno «1» su Stanleybet.it si gioca a 1,55, il pareggio è a 6,00, la vittoria esterna dello United è un colpo che vale 6 volte la scommessa. Ben difficilmente si vedranno poche reti: l’Over si abbassa fino a 1,60, l’Under è a 2,20