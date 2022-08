Dopo le pesanti critiche da parte dell'ex calciatore Gabby Agbonlahor al Manchester United ("Fossi uno di loro, penserei che Ten Hag se ne deve andare. Questo non è lo United"), Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha voluto spezzare una lancia in favore del collega olandese, difendendolo:



"Agbonlahor... Nel mio primo anno qua ha perso contro di me per 6-0 e non me lo ricordo come un mostro di mentalità... Stavo giusto per chiamare in trasmissione e intervenire e dirgli che ha completamente dimenticato cosa vuol dire essere un calciatore".