Jurgen Klopp, manager del Liverpool, fa i complimenti a Maurizio Sarri e al suo Chelsea: "Non so perché la gente parli sempre di noi o del Manchester City come candidate al titolo e dimentichi il Chelsea. Sarri? E' il più grande cambio di sistema che abbia mai visto in così poco tempo, wow. Il Chelsea ha cambiato completamente stile, che allenatore! Lo ammiro dai tempi del Napoli, giocava un calcio spettacolare e sta facendo lo stesso adesso nonostante un precampionato senza tanti giocatori. Ha tutto il mio rispetto, devo ammettere che ha fatto finora un buon lavoro".