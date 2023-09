Quando Julian Nagelsmann è diventato ufficialmente il nuovo ct della Germania, l'occhio cade su Jurgen Klopp, che la federazione tedesca aveva preso in considerazione per un posto alla guida della Nazionale. Il tecnico tedesco ha però parlato giurando fedeltà al Liverpool:



“Qui stiamo costruendo il Liverpool 2.0. Vogliamo attaccare ancora e vedere quanto ancora possiamo resistere. Ho lealtà. Il mio cuore è qui a Liverpool. Non puoi semplicemente eliminare questi otto anni. Ho firmato un contratto qui e, per quanto posso ricordare, non sono stato drogato, né legato, né ho dovuto firmare con la bocca!"