Jurgen Klopp, manager del Liverpool, ha parlato alla stampa inglese del mercato della squadra, partito a rilento: ''Dobbiamo pagare le fatture delle vecchie operazioni. Tutti devono farlo. Abbiamo investito tanti soldi in questa squadra, ora sembra che non lo stiamo facendo ma non siamo nel paese della fantasia in cui puoi fare quello che vuoi. Non si può investire sempre. Ci sono quattro club che lo fanno: Real, Barcellona, Manchester City e PSG. Questo è quanto''.