Intervistato in tv al termine della sfida vinta contro l'Atletico Madrid e che è valsa la qualificazione agli ottavi nel gruppo del Milan con 2 turni d'anticipo, l'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha parlato del risultato svelando anche un nuovo retroscena sul rapporto con Simeone.



QUALIFICAZIONE - "In una competizione come la Champions League non conta chi è la squadra migliore, conta chi è più in forma al momento giusto e devi prendere le decisioni migliori al momento giusto è questo il calcio quindi non dobbiamo guardare troppo avanti. Qualificarci così presto e in questo gruppo non pensavo fosse possibile se devo essere sincero. I ragazzi ce l'hanno fatta e devo fargli i complimenti".



RITMO - "Per avere ritmo serve slancio ed è quello che abbiamo fatto in queste partite ed è quello che dovremo fare anche in Premier League. Quando hai degli alti e bassi, quando spingi al massimo e poi ti fermi non avrai successo. Bisogna essere costanti".



STRETTA DI MANO - "Non voglio arrabbiarmi per la mancata stretta di mano. Commettere un errore è ok, ma si deve imparare. Anche io non ho avuto una bella reazione. Se lui non vuole una stretta di mano non gliela do, ci sono tante altre persone a cui posso stringere la mano in questo pianeta e la darò a loro. Rispetto più o meno qualunque posizione. Adesso è tutto tranquillo"