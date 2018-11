L'attaccante della Roma, Justin Kluivert, ha parlato a Sky Sport del suo attuale momento con la maglia giallorossa:



MOMENTO - "Molto buono, sono molto contento, ogni giorno mi godo quello che sto vivendo. Il campionato è difficile, però ti rende un giocatore più forte, me lo ha detto papà”.



IDOLO E MODELLO - "Il modello da seguire? Senza dubbio mio padre Patrick. Ma mi sono ispirato anche a Cristiano Ronaldo, lui vive per il calcio e per lo sport”.



MONCHI - "Come mi ha convinto? È stato molto convincente. Sono molto contento della decisione che ho preso, sono contento di essere qui. Monchi mi ha parlato in un modo speciale, tutti mi volevano e io mi sento molto sicuro. La competizione è molto alta. Io vivo da solo, per questo posso imparare tanto dai campioni che ho in squadra”.

"Il Real e la Champions? Io sogno di segnare sempre, loro devono venire qua e tutti devono avere paura della Roma in casa nostra. Possiamo vincere il girone, sono curioso del risultato”“Tra Ajax e Roma ci sono differenze dal punto di vista del tempo di gioco, io devo migliorare ogni giorno, su ciò che vuole il mister e la squadra. Sicuramente posso migliorare in fase difensiva e mi sto impegnando in questo, posso anche migliorare davanti segnando di più. Di Francesco è un ottimo allenatore da cui imparo tanto, mi consiglia di usare la mia velocità, devo sfruttarla e attaccare gli avversari”."Il capitano è molto importante. Quando sono venuto qui mi ha scritto quando era in vacanza e mi ha dato il benvenuto. È un fenomeno dentro e fuori dal campo ed è un onore giocare con lui per me. Parla molto bene inglese e ci parlo tanto con lui".