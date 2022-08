Tra la Roma e il Fulham era tutto pronto per il trasferimento di Kluivert in Inghilterra: prestitoe massimo gradimento del giocatore. Tutto bloccato però. Il motivo? l giocatore non è rientrato nei criteri per richiedere il permesso di lavoro in Inghilterra. La Roma ha appreso la notizia del mancato dopo la partita con iled è rimasta senza parole.Il Fulham - proprio perché a conoscenza delle rigide norme inglesi - aveva chiesto alla Roma una lettera, da inviare alle autorità inglesi, in cui spiegava come mai Kluivert non fosse nel gruppo diLa Roma aveva scritto che il ragazzo aveva iniziato la preparazione, giocando anche la prima amichevole, poi aveva avuto un infortunio e la società aveva deciso di farlo allenare con altri tesserati per preservarlo in vista del mercato in corso.per le visite mediche. Poi la doccia fredda, con il club inglese che sta cercando di capire se ci siano o meno i margini per ottenere il permesso di lavoro e la Federazione che non sembra disposta a dialogare.Ecco i requisiti che richiedono in Inghilterraessendo l’Olanda nella top 10 del ranking UEFA, Kluivert avrebbe dovuto avere il 30% delle presenze con la sua nazionale nell’ultimo biennio. Ultima presenza in nazionale: settembre 2018.con 1878 minuti in Ligue1 con la maglia del Nizza e 810 in Bundesliga con la maglia del Nizza, l’olandese risponde ai requisiti della GBE rules.: altro requisito importante è la partecipazione alle coppe europee nell’ultimo biennio. Con il Nizza non ha partecipato a nessuna coppa, ultima presenza in Champions League con il Lipsia nel marzo 2021.: punteggio basso per il Nizza, arrivato quinto e qualificato alla Conference League.dell’ultimo club in cui ha militato: punteggio basso per il Nizza, senza coppe nella scorsa stagione ed eliminato ai gironi nella stagione 2020-21, ma su questo punto c'è molta elasticitàche vende: in questo caso non c'è nessuna criticità per la Roma nel rientrare nei requisiti richiesti.