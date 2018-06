Patrick Kluivert, ex attaccante olandese e padre di Justin, in orbita Roma, ha nuovamente parlato del futuro di suo filgio: "Personalmente, gli ho consigliato di restare un altro anno ad Amsterdam. Ha 19 anni ed è giovane, ma deve prendere delle decisioni e io, come suo padre, devo sostenerle. Al 90% lascerà l'Ajax, se ha questa sensazione deve farlo. Sarà difficile a 19 anni giocare in un altro paese, quindi dovrà scegliere saggiamente", riporta sportsmole.co.uk.