ma non c’è nulla di casuale in un traguardo del genere. La nazionale ora diha attivato ormai da tempo un percorso fatto diche sta tenendo i Bleus al vertice del calcio planetario. In Qatar Mbappé e compagni si sono dovuti arrendere a Messi e alla sua Argentina, ma è plausibile pensare che già dal torneo organizzato nel 2026 tra Usa, Canada e Messico, e ancora nelle edizioni successive,Il ricambio generazionale Oltralpe è spaventoso. Già quest’anno Deschamps ha potuto attingere a, una lista che non accenna a diminuire, anzi.L’ultimo in ordine cronologico a segnalarsi al grande pubblico è stato, classe 2005 del, autore di una doppietta all’Auxerre al suo debutto in Ligue 1. È proprio l’annata anteriore alla finale di Berlino che sta facendo più sfregare le mani ai vari selezionatori delle Under francesi. Non avranno memoria della traversa di Trezeguet o del rigore perfetto di Grosso, ma potranno scrivere pagine importanti nei Mondiali futuri., 16 maggio 2005. Anche lui difensore centrale, mancino dal grande fisico: è alto 196 cm. Colonna delle giovanili del Psg, ha già due presenze in Ligue 1 con i campioni in carica di Francia. L’ultima nella gara vinta allo scadere contro lo Strasburgo, la prima al rientro dopo i Mondiali in Qatar. Tecnico, forte e duttile, Bitshiabu si adatta a giocare anche da terzino sinistro. Un anno fa, contro il Feignies-Aulnoye in Coppa di Francia è diventato il più giovane di sempre a debuttare con il PSG nella coppa nazionale, battendo il record di Kingsley Coman., 26 dicembre 2005. Il figlio più piccolo di Zinedine Zidane, una vera promessa del calcio francese. Fa il terzino sinistro, ha un gran piede, ereditato da cotanto padre, e un gran fisco (194cm). Al debutto con la nazionale francese U17, ha segnato e confermato tutte le cose entusiaste che si dicono sul suo conto. Milita nelle giovanili del Real Madrid., 17 febbraio 2005. Altro difensore centrale e altro prodotto del vivaio del Rennes. Alto 190cm, ha già debuttato in Europa League nella gara con l’AEK Larnaca.8 marzo 2006. Il più talentuoso della classe 2006, il Psg se lo tiene stretto e lo ha fatto già debuttare a 16 anni e 4 mesi, in Champions, il più giovane di sempre nella storia del club. È entrato negli ultimi 10 minuti della sfida al Maccabi Haifa, a punteggio già ampiamente acquisito ma riuscendo comunque a dare la sensazione che tra i grandi ci può stare eccome. Gioca da centrocampista centrale, è al Psg da quando aveva 8 anni e ha un contratto fino al 2005. Ha vinto da titolare, e con due gol, gli Europei U17., 29 dicembre 2006. Altro cognome pesante, è il fratello di Kylian, stella del Psg e della nazionale francese. Centrocampista, è legato ai parigini fino al 2024 e ha esordito con la prima squadra qualche giorno fa in un’amichevole contro il Paris Fc. Sta brillando nelle sue prima apparizioni in Youth League, dove ha due assist in 5 presenze, e si è conquistato la possibilità di allenarsi con Messi, Neymar e il fratello. Ethan potrebbe essere una pedina importante anche nel futuro di Kylian: già in estate il Real Madrid aveva provato a convincere il più grande dei fratelli Mbappé a trasferirsi in Spagna, offrendo un contratto anche al classe 2006.