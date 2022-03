Nel mirino del Napoli è finito Kvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo classe 2001 della Dinamo Batumi. A parlare del giocatore di ha pensato il capitano dello stesso club, Mamuka Kobakhidze, ai microfoni di Spazio Napoli:



"Posso dire che è sicuramente un top player. E per quanto mi riguarda sonon certo che sia pronto per qualsiasi cosa. Non abbiamo mai discusso del suo futuro. Onestamente non ne so niente. Trasferimento al Napoli? Non lo so ma sono certo che è sicuramente più forte di Elmas, al 100% (ride, ndr.)“.