Se la Juve chiede tempo in questa fase di rinnovamento, il Barcellona non è di sicuro da meno. La crisi in Liga è conclamata, in Champions però c'è un primo posto da difendere: “Il nostro obiettivo è vincere e garantirci il primo posto in Champions. In Liga?I gol che abbiamo subito in alcune partite non possono essere accettati. Per ogni giocatore che si allena o gioca è una responsabilità essere qui. Quello che dico ai giocatori resta dentro lo spogliatoio. Abbiamo perso troppi punti per cose che non possiamo permetterci di fare. Due Barcellona diversi tra Liga e Champions? Le squadre in campionato ci conoscono meglio e si chiudono di più, come Alavés e Cadiz. Sono sicuro che se avessimo segnato per primi il risultato sarebbe stato diverso. Non ci manca un leader, penso che abbiamo bisogno di persone in tribuna che tifino i nostri giocatori”- “Nel nostro attacco molte giocate passano dai piedi di Messi. Concordo sul fatto che Leo sia indicato come il principale colpevole perché è il migliore al mondo, ma Leo non commette errori difensivi. Ci hanno segnato gol che non possiamo subire. Pjanic? Il Barça gioca diversamente dalla Juve, ha avuto un avvio difficile perché era in ritardo di condizione, ma, anche se è qualcosa che è successo prima che io fossi qui”.