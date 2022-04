L'ex allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato a margine di un evento commentando le voci che accostano Frenkie de Jong lontano dai Blaugrana: "Il Barça non vuole vendere Frenkie. È un grande giocatore, un grande centrocampista. Passa attraverso alcune partite in cui non è stato al suo livello. Non dubito di lui, per me è un appuntamento fisso in Olanda. Spero che torni".