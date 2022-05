Roma-Feyenoord sarà anche un potenziale incrocio di mercato. Nella rosa degli olandesi c'è infatti un calciatore accostato da tempo ai giallorossi, il turco Orkun Kokcu, quest'anno 7 gol e 9 assist in campionato. Il centrocampista calsse 2000 piace anche al Milan. Dopo la partita di giovedì sera contro il Marsiglia, il suo ex allenatore Zeljko Petrovic ha lanciato la clamorosa indiscrezione di mercato: "Ha l'accordo con un club italiano per un trasferimento al termine di questa stagione", le parole a 'Radio Rijnmond'. Facile pensare subito alla Roma, anche perché l'indizio dato da Petrovic - che afferma di essere stato contattato da questo club di Serie A - è che si tratta di una squadra che non lotta per il titolo. Il giocatore nicchia: "N​on ne so nulla. Di queste cose se ne occupa mio padre, presumo che quando ci sarà qualcosa allora me lo dirà"