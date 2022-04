Il centrocampista dell’Atletico Madrid, Koke ha commentato così l'eliminazione dalla Champions subita da parte del Manchester City.



NULLA DA RIMPROVERARE - “Sono orgoglioso dei miei compagni per lo sforzo, non c’è nulla da rimproverare alla squadra. Oggi abbiamo avuto le nostre occasioni, ma la palla non è entrata e facciamo le congratulazioni agli avversari anche se meritavamo di più".



IL ROSSO A FELIPE - "Non so cosa sia successo perché ero in panchina, sono situazioni calcistiche. Oggi però abbiamo visto tante perdite di tempo da parte del City, i loro giocatori si buttavano spesso a terra. Molte volte noi veniamo criticati per questo e vediamo oggi cosa penserà la gente".