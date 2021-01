Kokorin: “I’m basically a new Fiorentina player. Just need to have medicals.”



Laha un nuovo attaccante: il russo. E' lo stesso giocatore delload annunciare il trasferimento in viola: "Sono fondamentalmente un nuovo giocatore della Fiorentina, devo solo fare le visite mediche". Poco meno di 5 i milioni di euro che la Viola sborserà per avere il classe '91, genio e sregolatezza, attaccante che fece innamorare Fabio Capello ai tempi in cui guidava la nazionale russa.Contratto biennale da 1,8 milioni di euro a stagione, con opzione per il terzo. Giocatore che ha vestito le maglie di, è pronto a provare una nuova esperienza in un nuovo campionato. Con la Viola che regala un attaccante in più a Cesare Prandelli.