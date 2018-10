Il difensore del Manchester City e della Nazionale belga Vincent Kompany ha parlato a proposito dello scandalo che ha coinvolto il calcio in Belgio: "Al momento è ancora presto per parlare di chi è coinvolto, ma se si parla di calcio in generale non mi stupisco di niente: i modi di agire del calcio sono molto simili al traffico di droga o a quello di esseri mani. E' un ambiente dove girano un sacco di soldi ed è possibile che alcune transazioni siano tenute nascoste. Non capisco perché c'è tutto questo riserbo a livello internazionale a proposito dei salari dei calciatori: se fossero resi noti non importerebbe a nessuno. E' chiaro che gli agenti continueranno a essere importanti per i calciatori e per proteggere i loro interessi. Ma mi chiedo per quale motivo tutto questo non sia limpido".