Ridere per non piangere. Vincent Kompany ha optato per l'autoironia per commentare l'ennesimo incredibile episodio di una carriera contraddistinta dai troppi infortuni, che hanno finito probabilmente per impedirgli di affermarsi come uno dei più forti nel suo ruolo. Come se non bastassero quelli che hanno caratterizzato la sua avventura al Manchester City per 11 anni, la sfortuna si è abbattuta nuovamente su di lui mettendolo fuori gioco proprio per l'atto di commiato dalla squadra campione di Inghilterra.



Questa sera, Kompany avrebbe dovuto scendere in campo insieme a tanti ex compagni, con cui ha condiviso le gioie delle tante vittorie ma anche i momenti più difficili, come i lunghi periodi in infermeria. E' stato proprio l'ex capitano ad annunciare la sua defezione nella conferenza stampa di presentazione dell'evento “Once a Blue”: “Mi sono fatto male, non posso scendere in campo: un segno del destino, come spesso mi è accaduto”. Una disdetta per lui, un inconveniente anche per l'Anderlecht, club nel quale Kompany è tornato, inizialmente nelle vesti di giocatore/allenatore, prima di essere bocciato come tecnico dopo il non esaltante inizio di campionato.