Ha scelto il Liverpool per vincere Ibrahima Konaté, l'ha raccontato lui in un'intervista ai canali ufficiali: "Questo club ha catturato la mia attenzione quando è arrivata la possibilità di trasferirmi qui. Ho scelto i Reds per i tifosi, per l'allenatore e la squadra. Ma, come ogni giocatore, sono venuto qui per vincere".