Koopmeiners fa il fenomeno allo Stadium, per la Juventus è l'obiettivo numero uno

Nicola Balice

La Juve in verità aveva già deciso, pure da tempo, di metterlo in cima alla lista. D'altronde sarebbe servito eccome. Prenderlo la scorsa estate avrebbe permesso alla rosa di Max Allegri di presentarsi ai nastri di partenza non solo completa, ma decisamente più forte. Riuscire a strapparlo all'Atalanta almeno a gennaio, avrebbe cambiato completamente il senso di un finale di stagione che rischia di vedere la Juve incastrata tra una classifica senza nulla da dare e una classifica con molto da togliere. In attesa di sapere cosa succederà nel futuro, intanto, Teun Koopmeiners ha fatto capire una volta ancora di essere non solo l'uomo giusto, ma anche quello che manca per davvero a questa Juve: una doppietta da applausi, davanti a un pubblico che vorrebbe davvero poterlo accogliere almeno in vista della prossima stagione, che equivalgono a un punto pesantissimo in ottica Champions per l'Atalanta e danno un altro colpo pesante all'umore di una Juve ormai scivolata pure al terzo posto. La distanza dal quinto posto sarebbe ancora di sicurezza, ma una sola vittoria in sette partite equivale a qualcosa di più di un semplice campanello d'allarme.



OBIETTIVO NUMERO UNO – Senza accavallare i piani di storie (non troppo) diverse, da raccontare rimane la storia di Koopmeiners. Fuori portata la scorsa estate, ma perché la Juve non era riuscita in alcun modo a sbloccare quelle trattative in uscita che avrebbero permesso al club bianconero di presentarsi dall'Atalanta con quei 35 milioni richiesti in quel momento. E che ora non basterebbero nemmeno per avviare una trattativa, considerando come la valutazione del tuttocampista olandese sia lievitata in maniera esponenziale. I colpi sono da campione, i numeri sono da top player, la concorrenza propone club di Premier che non possono garantire alla Juve nemmeno una corsia preferenziale.



IL PREZZO - Così dalle parti di Zingonia ci si sfrega le mani, l'entourage di Koopmeiners ha dato apertura alla Juve ma tutto passerà da quanto alla fine l'Atalanta vorrà incassare e pure dalla formula accettabile. Se il prezzo, come si sussurra, tutto incluso dovesse toccare o sfondare il muro dei 60 milioni, allora per la Juve la corsa a Koopmeiners si farebbe in salita. Non che sia mai stata in discesa.