La Fiorentina è in completa emergenza per quello che riguarda gli esterni d'attacco dove non c'è luce in fondo al tunnel per i lungodegenti Gonzalez e Sottil a cui si sono aggiunti gli infortuni di Ikoné e, ultimo, Kouamé.



A Italiano resta solo Saponara a disposizione con l'obiettivo di recuperare almeno uno degli altri in vista della sfida contro il Monza al rientro dalla sosta.