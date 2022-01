Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, tramite Canal+, ha raccontato alcuni retroscena di mercato che lo riguardano: "Sì, ho avuto delle discussioni con tanti club, tra cui il PSG. C'è stato un interesse, ma sono cose di cui non mi fa piacere parlare. Il Napoli però ha deciso di tenermi e questo dimostra tutto l'amore per me, del club e pure dei tifosi. Continuerò a lavorare per fare bene ed essere tra i migliori difensori al mondo. Mi rende felice il fatto che il PSG abbia pensato a me, dimostra che la gente vede che sto facendo bene e questo mi incoraggia. E' bello essere accostato a Sergio Ramos, un idolo per tutti".