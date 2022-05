Il futuro di Kalidou Koulibaly a Napoli è in bilico. Il difensore ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ma al momento non c'è nessuna trattativa per il rinnovo. Le parti però si incontreranno presto per definire il futuro: la società vorrebbe trattenerlo e dargli la fascia da capitano, bisognerà capire se troveranno l'intesa sulla parte economica.