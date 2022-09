Kalidou Koulibaly ha parlato al sito ufficiale del Chelsea e svelato l'importanza di Jorginho nella sua decisione: "Mi assilla da giugno, o forse marzo, spammandomi messaggi, implorandomi di unirmi al club. Ha contribuito a far sì che avvenisse. Ho avuto molte conversazioni con lui e con Edouard (Mendy, ndr) ed entrambi hanno avuto grandi cose da dire sulla squadra, sul club e sui suoi tifosi. Non so se se lo ricorda, ma prima che lasciasse il Napoli gli avevo promesso che un giorno avremmo giocato di nuovo insieme. Sicuramente è stato uno dei motivi per cui ho preso questa decisione. Sapere che mi sarei riunito con i miei fratelli e avrei avuto un'altra possibilità di giocare, allenarmi e ridere di nuovo insieme mi ha sicuramente aiutato. A giugno, in cuor mio, avevo già deciso che volevo unirmi a loro. Mi ero già tenuto aggiornato con la squadra, in particolare con Jorginho e Mendy e, quando li ho visti vincere la Champions, ho sentito che stavo entrando nella squadra giusta al momento giusto. Quando sono atterrato a Londra ho capito che stavo facendo la cosa giusta".