Gennaro Gattuso perde due pedine importanti in vista della partita di Coppa Italia di stasera contro l'Inter a San Siro. Kalidou Kolibaly e Allan non partiranno titolari nell'andata delle semifinali a causa dei rispettivi problemi fisici.



Il centrale senegalese era appena tornato a disposizione per l'ultima partita di campionato contro il Lecce, nella quale era stato uno dei giocatori meno convincenti: al suo posto, è pronto il rientrante Manolas al fianco di Maksimovic. Ancora ai box pure il centrocampista brasiliano, con Demme, Fabian e Zielinski che comporrano la mediana.