«Scimmia di merda».

«Putain de singe».

«Fucking monkey».

Mi hanno chiamato così.

Questi soggetti non c’entrano con lo sport.

Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre.



