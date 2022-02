È arrivato il giorno tanto atteso, Kalidou Koulibaly ha fatto ritorno a Napoli. Il difensore azzurro ha vinto da protagonista e da capitano la Coppa d'Africa con il suo Senegal. Il primo storico successo in questa competizione dei Leoni della Teranga.



L'aereo di Koulibaly è atterrato all'aeroporto di Capodichino verso le 11:30 e centinaia di tifosi, tra napoletani e soprattutto senegalesi, si sono riversati all'esterno per attenderlo. Nessuna uscita dal retro, Koulibaly si è preso l'abbraccio della sua gente. Entusiasmo pazzesco che ha travolto il giocatore. Lo stesso ha rilasciato alcune dichiarazioni all'esterno dell'aeroporto con la folla che lo acclamava: "Grazie a tutti per l'accoglienza. Mi fa molto piacere ma fate piano perché sono qua, non parto, non vado via, sono tornato a Napoli. Ringrazio tutti, ho visto i video, le cose che avete fatto quando non c'ero. Sono orgoglioso di essere qua con voi. È stato molto bello in Senegal e so che è stato molto bello anche a Napoli". Koulibaly è stato accolto anche da Idrissa Sene, Console del Senegal a Napoli.