La Salernitana non si arrende per Piatek dell'Hertha Berlino, che propone un altro attaccante: Dodi Lukebakio, 25enne belga di origine congolese, reduce da un campionato non esaltante con il Wolfsburg.



Per il centrocampo chiesto all'Eintracht Francoforte l'australiano Ajdin Hrustic. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, piace anche Saric dell'Ascoli (destinazione rifiutata da Simy, nel mirino di Bari e Reggina) mentre su Rovella della Juventus è in vantaggio il Monza.

In difesa si pensa di nuovo allo svincolato Ansaldi, mentre sul taccuino del ds De Sanctis è finito il centrale maliano Boubacar Kouyaté del Metz; proposto anche il ritorno di Ranieri (Fiorentina).