Anche l’Inter può sorridere per la cessione dal Chelsea al Manchester City per 30 milioni di euro di Mateo Kovacic. I Citizens, infatti, sono obbligati a versare anche il cosiddetto contributo di solidarietà per i club che hanno formato il ragazzo fra i 12 e i 23 anni di età.



Nelle casse dell'Inter, quindi, entreranno circa 435mila euro e oltre ai nerazzurri incasseranno anche Dinamo Zagabria, LASK e Real Madrid