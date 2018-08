Si infiamma l'asse Londra-Madrid e gli effetti arrivano anche sul mercato italiano: il trasferimento dial(arriva in prestito dal Real) liberaper il. Dopo l'incontro a Casa Milan con l'agente del centrocampista classe '94 e l'intermediario Pastorello , un altro passo avanti verso la fumata bianca dell'operazione, la cui formula sembra già ben definita:, mancano solo pochi dettagli da limare.Su tutti quello relativo al pesantedi Bakayoko:percepiti a Londra dall'ex giocatore del Monaco. Troppi per i rossoneri, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com filtra un cauto ottimismo:. La volontà del Milan di chiudere e forte, lo testimonia anche il: nessun nuovo incontro di mercato, ma un vertice che conferma l'intenzione di stringere al più presto e regalare a Gattuso un altro prezioso tassello per la mediana. Dopo l'asse Madrid-Londra si accende quella che porta dalla capitale inglese a Milano:Daniele Longo e Federico Albrizio